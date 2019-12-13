LBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت ادعى على النائب حبيش

علمت قناة الـ"LBCI" ان النائب العام الاستئنافي في ​بيروت​ زياد ابي حيدر ادعى على النائب ​هادي حبيش​ بعد طلب النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استدعى النائب المحامي هادي حبيش، للإستماع اليه في جرائم التحقير والذم والقدح، في حق النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ بعد التهجم عليها في مكتبها، اعتراضا على توقيف المدير العام لهيئة إدارة السير ​هدى سلوم​.

وكان عويدات، قد كلف المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس أمس، المباشرة في التحقيق في كل الملفات المتصلة بالإدعاء على النائب حبيش.

