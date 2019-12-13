LBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت ادعى على النائب حبيش

علمت قناة الـ"LBCI" ان النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابي حيدر ادعى على النائب هادي حبيش بعد طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات.
وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استدعى النائب المحامي هادي حبيش، للإستماع اليه في جرائم التحقير والذم والقدح، في حق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد التهجم عليها في مكتبها، اعتراضا على توقيف المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم.
وكان عويدات، قد كلف المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس أمس، المباشرة في التحقيق في كل الملفات المتصلة بالإدعاء على النائب حبيش.
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