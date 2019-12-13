نوه "لقاء الجمهورية" في بيان بموقف مجموعة الدعم الدولية وبحرصها الدائم على سلامة لبنان وأمنه الاجتماعي وبمطالبتها بإصلاحات بنيوية ذات شأن سيادي، وهي التي تشكلت على خلفية موافقة جميع القوى في لبنان على "إعلان بعبدا" الساعي بشكلٍ رئيسي إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وانعكاساتها السلبية التي أوصلت البلاد، بعد التنكر لإعلان بعبدا، إلى ما وصلت إليه.
وأسف ان يُصبح مطلب "تحييد لبنان" تهمة يُعاقِب عليها الحاكم بأمر السلاح، تارةً بالحملات الاعلامية وتارةً أخرى باستعمال أساليب قمعية عدة لإسكات الأصوات السيادية الحريصة على عدم إغراق لبنان في صراعات المحاور.
واعتبر ان أقطاب السلطة صاروا على استعداد لسماع صوت الناس، وهذا ما يجب ترجمته في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين، للاسراع في تأليف حكومة الإنقاذ المصغرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الجمهورية: مؤسف ان يُصبح مطلب "تحييد لبنان" تهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.