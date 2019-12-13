متظاهرون دخلوا مبنى الضمان في صيدا وطالبوا بحقوق المواطن في الضمان

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بان عددا من الشابات والشبان من مجموعة "انا مستقل" دخلت الى مبنى الضمان الاجتماعي في سوق صيدا، للمطالبة بحقوق المواطن من ضمان شيخوخة وضمان صحي وتغطية علاج الأمراض المزمنة والمستعصية بشكل كامل وضمان اصحاب المؤسسات وتغطية علاج الأسنان واللثة ومكننة انجاز المعاملات.
وقام الشبان بمحاولة لصق منشورات بمطالبهم على أبواب مكاتب الموظفين، الا ان احد الموظفين قام بمنعهم، مستغربا دخولهم الى مبنى الضمان، قائلا لهم "ان للمكان حرمته".
ثم توجهت المجموعة التي وضعت أكمة على وجهها في دلالة رمزية على ان الفساد المستشري بات يخنق المواطن وبعد ان تلت بيانا بالمطالب حيت فيه الموظفين الشرفاء ودعتهم الى محاربة الفساد ورفض الرشاوى وقامت بلصق المنشورات خارج المكاتب على جدران المبنى .
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