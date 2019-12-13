أعلن زعماء دول الاتحاد الأوروبى، أن الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية التي يتزعمها، فايز السراج، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، بإعادة ترسيم الحدود البحرية، «خرق للقانون الدولى»، معربين عن دعمهم لليونان في مواجهة الأطماع التركية.
وقال قادة الاتحاد في بيان، اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مسودته، في وقت متأخر مساء أمس الأول، خلال قمة للاتحاد الأوروبى التي بدأت في بروكسل، أمس، وتستمر يومين: «المجلس يؤكد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بهذه الإجراءات من جانب تركيا، ومذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار الذي اعتمدته الأمم المتحدة».
ووفق مسوّدة البيان، فإن القادة الأوروبيين يؤكدون بشكل قاطع تضامنهم مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتلك الإجراءات من جانب تركيا.
ويتيح الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر الماضى، لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في السنوات الماضية، ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة «غير قانونية»، واعترضت مصر واليونان وقبرص عليها، واعتبرتها «غير شرعية» و«انتهاكا سافرا للقوانين الدولية».
وكان قائد البحرية بالجيش الليبى، اللواء فرج المهدوى أعلن، قبل يومين، أن لديه «أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا، حسبما نقل موقع «جريك ريبورتر» اليونانى، فيما قالت الرئاسة التركية، أمس الأول، إنها تأمل ألا تضطر الحكومة اللييبة لطلب إرسال قوات إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: ندعم اليونان في مواجهة الأطماع التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.