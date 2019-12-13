شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الاتصال السياسى بالحرية المصرى يشارك بورشة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ورشة عمل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

وأضاف مؤمن سيد، أن مؤسسة حلم، عرضت نماذج الإعاقة وكيفية التعامل مع أنواع الإعاقة، كما تم عمل نموذج محاكاة للإعاقة البصرية وعرض نماذج لمتحدي الإعاقة وثم عمل محاكاة لإعاقة للأعمال اليدوية.

وأشار إلى أن المشاركين بحثوا في ورشة العمل سبل تحقيق التنمية من خلال التعاون بين مختلف تيارات المجتمع حتى وإن كانت هناك اختلافات بين الجميع، لأن تحقيق التنمية يجب ان تكون الغاية الأساسية التي يسعى الجميع الي تحقيقه.

وأضاف أنه تم عمل نموذج محاكاة للمكفوفين بمشاركة جميع الحضور بالمعايشة لواقع الكفيف وكيف يمارس حياته الطبيعية يوميا وكيف يتعرف على الأشياء من حوله، وتم طرح نماذج من الصعوبات التي تواجه أصحاب الإعاقة البصرية ومقترحات للتعايش معها من خلال التدريب والتأهيل واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات

وأوضح أنه استعرض بعض التوصيات العامة لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعهم والتأكيد على تفادي بعض الممارسات التي من شأنها الإضرار بنفسية ذوي الإعاقة.

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وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركت فى معظم الورش التى تم طرحها بأجندة المنتدى، منها سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية وورشة شباب المتوسط: جذور مشتركة، وورشة عمل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حول عالم متكامل.