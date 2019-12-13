تعرض أزيد من عشرين شحصا، صباح اليوم الجمعة، للإصابة في انفجار بشرق ألمانيا.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية، خبر سقرط 25 جريحا في الانفجار الذي تعرضت له مدينة بلانكنبورغ شرقي ألمانيا، نقلا عن مصادر أمنية.
وحسب ذات المصادر، فإن سبب الانفجار لا زال غير معروف، في الوقت الذي سارعت الأجهزة الألمانية لمكان الحادث، للوقوف على أسبابه.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار شرق ألمانيا يصيب 25 شخصا والشرطة: أسباب الانفجار غير معروفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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