أزيد من 50 متشردا نقلتهم السلطات من البيضاء و”رمتهم” في شوارع آسفي..معاناة مع البرد والجوع والضياع-فيديو

نَقلت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء، أزيد من 50 متشردًا صوب مدينة آسفي، عبر حافلة، حيث رمتهم في شوارع المدينة في عز البرد.
ووصل هؤلاء، بينهم “قاصرين” في جنح ظلام ليلة أول أمس الثلاثاء إلى آسفي، واضطر جميعها للمبيت داخل المحطة الطرقية للمدينة.
وعاين “اليوم24” هؤلاء المشردين الذين التحفوا السماء وافترشوا الأرض، في ظروف قاسية.
وفي تصريحات متابينة لعدد منهم، أفصحوا لـ”اليوم24″ أن الجوع والبرد القارس أنهكهم، مما اضطرهم للخروج بحثا عن لقمة عيش وأفرشة، وقال عدد منهم إنهم أصيبوا بجروح وكدمات خلال مشادات مع مشردين آخرين داخل المحطة الطرقية لآسفي.
ومازال هؤلاء المشردين يبيتون بجنابات المحطة الطرقية لآسفي، ويُكابدون معاناة البرد والجوع والضياع في الأزقة. وطالب عدد منهم من السلطات بإعادتهم صوب مدينة الدار البيضاء، وفقًا لما يقولون إنهم على الأقل يضمنون هناك سلامتهم الجسدية ولقمة عيش خفيفة باعتبارهم أبناء المدينة.
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