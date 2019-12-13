مغاربة عن “ترابي” أخنوش: هذا “سوبرمان” باغي يعاود لينا الترابي.. الشعب عاق وفاق!!-فيديو

فيديو: يونس الميموني

رد مواطنون في طنجة، على فيديو الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي طالب بإعادة تربية المغاربة، في إحدى خطاباته، وقالوا إنهم “سيردون على الإساءة عبر مقاطعة شركاته”.

وكشف مواطنون لـ”اليوم24″ أن أخنوش يعتبر نفسه “سوبرمان”، وفوق المؤسسات، ويروج خطابات بئيسة، تدل على عدم درايته بالعمل السياسي، معلنين أن “الشعب عاق وفاق”.

وأبرز مواطنون أنهم يحتاجون إلى سياسيين حقيقيين، تدرجوا في تنظيمات أحزابهم عبر تحمل مجموعة من المسؤوليات، داخل إطاراتهم، وليس “مهرجين” سياسيين، يستعملون خطابات “شعبوية”.