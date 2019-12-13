لحظات إنقاذ الشابين العالقين في جبل “تدغين”-فيديو

نقلت عناصر الوقاية المدنية عبر سيارة إسعاف، اليوم الخميس، بإقليم الحسيمة، الشابين العالقين في جبل “تدغين”، إلى المستشفى المحلي بتركيست.

ويظهر الفيديو الذي توصل به “اليوم24” لحظات إدخال أحد المصابين إلى سيارة الاسعاف بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

Advertisements

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد قدمت روايتها لحادث الشابين، مؤكدة أن عملية البحث على الشابين استمرت حوالي 3 ساعات، حيث قامت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، بمساعدة بعض المواطنين والمرشدين السياحيين الجبليين الذين كانوا على مقربة من المرتفع الجبلي، من تحديد مكان تواجد الشخصين المفقودين، اللذين ينحدران من مدينتي تمارة وسلا.