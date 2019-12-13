طقس اليوم الجمعة.. بارد نسبيا مع جريحة محلية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الحمعة، أن يكون الطقس بارد نسبيا، مع جريحة محلية، بكل من المرتفعات والهضاب العليا، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح و الليل، بالسهول والسواحل المحيطية والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستمر سحب كثيفة مع بعض القطرات المطرية المحلية بأقصى الشمال الغربي والريف والسايس والأطلس المتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي أرجاء المملكة، بالإضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح محليا قوية من القطاع الشرقي إلى شمالية بالاقاليم الجنوبية وغربية بالواجهة المتوسطية ومعتدلة شمالية إلى شرقية بالسهول الوسطى ومن القطاع الشمالي إلى غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و4 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية و والماس وما بين 04 و10 درجات بهضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى والسايس وسوس والجنوب الشرقي وشمال المناطق الجنوبية وما بين 10 و17 درجة بالبوغاز والسواحل وباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و 16 درجة بالأطلس الريف والسايس والشرق والبوغاز ما بين 16 و 23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، و هضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 22 و30 درجة بداخل سوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان على طول سواحل المحيط.