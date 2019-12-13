حيفا: حريق منزلي يلتهم شجرة الميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حريق شبّ في منزل مأهول في حي الألمانية بمدينة حيفا، صباح اليوم الجمعة، عن أضرار جسيمة، والتهمت ألسنة النار شجرة عيد الميلاد التي أعدها أصحاب المنزل استقبالا للأعياد المجيدة.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء أن طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة حيفا أخمدت الحريق الذي شبّ داخل منزل في حي الألمانية بمدينة حيفا.
وعملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران وإخراج الدخان الكثيف من المكان، إلى جانب التأكد من عدم وجود عالقين. ولم الحريق يتسبب بإصابات إلا أنه خلّف أضرارا مادية جسيمة خاصة في غرفة الضيوف ومكان تواجد شجرة عيد الميلاد.
وباشر محقق الحرائق من قبل سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.
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