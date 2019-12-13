المتابعة والقطرية تتضامنان مع رئيس مجلس جديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام وفد من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مساء اليوم، الخميس، بزيارة تضامنية مع رئيس مجلس جديدة المكر المحلي، المهندس سهيل ملحم، متضامنا، في أعقاب إطلاق النار على بيته وإصابة حارسه الشخصي.

وتقدم الوفد، رئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مضر يونس، ومحمد كنعان، ورؤساء السلطات المحلية العربية، إدغار دكور (فسوطة) وسهيل ذياب (طمرة) ومحمود بقاعي (شعب) وفؤاد عوض (المزرعة) وخالد حجيرات (بير المكسور).

وعبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع ملحم، وتكلموا عن ظاهرة تهديد رؤساء سلطات محلية وموظفين ومسؤولية في المجالس المحلية، وهذه إحدى ظواهر الجريمة الخطيرة، التي تتقاعس أمامها الشرطة والحكومة.