إصابتان في حادث طرق قرب سخنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق بين حافلة وسيارة تجارية على شارع سخنين- شعب عن إصابتين متفاوتتين، الليلة الماضية. وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لمصابين في مكان الحادث، فيما عملت الشرطة على تنظيم حركة السير وباشرت التحقيقات في ملابسات الحادث. وقال شاكر إدريس من مركز "آدم مديكس" إن "حادث طرق وقع بين حافلة ومركبة تجارية في الطريق الموصل بين سخنين وشعب، أسفر عن إصابتين بين متوسطة وخطيرة، وتم تقديم العلاج الأولي للمصابين ثم نقلا للمستشفى لاستكمال العلاج مع طواقم نجمة داوود الحمراء وطواقم أخرى خاصة".

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