كفر قرع: مطاردة بوليسية تتسبب بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت مطاردة بوليسية لسيارة خصوصية بحادث طرق في قرية كفر قرع، منتصف الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل، وقع حادث طرق في كفر قرع، منتصف ليلة الخميس- الجمعة، بين مركبة خصوصية ومركبة تابعة للشرطة، وذلك بعد مطاردة الشرطة للسيارة في القرية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص وصفت بأنها طفيفة، واعتقلت الشرطة شخصا آخر بعد انتهاء المطاردة. وقدمت طواقم الإسعاف التي استدعيت إلى مكان الحادث، العلاجات الأولية للمصاب ونقل على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.