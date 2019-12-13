السومرية توثق لحظة إنقاذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الحلة

وثقت عدسة السومرية لحظة إنقاذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الحلة بمحافظة بابل. وقال مراسل الخليج 365، في محافظة بابل إن عددا من المواطنين تمكنوا من اتقاذ امراة حاولت الانتحار عبر رمي نفسها في نهر الحلة بالقرب من سوق الحلة وسط المدينة.

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