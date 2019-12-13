البواردي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الإندونيسي

بحث محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الجمعة، مع رياميزارد رياكودو وزير الدفاع الإندونيسي تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء البواردي مع وزير الدفاع الإندونيسي في جاكرتا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية بين الإمارات وإندونيسيا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويَين الإقليمي والعالمي.

وأكد البواردي أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة المجال الدفاعي.

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كما بحث مع لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

واطلع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، خلال زيارته إلى إندونيسيا، على المجالات المختلفة للصناعات الدفاعية بالبلاد.

كما قام البواردي يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع بزيارة كل من المعهد الوطني للفضاء والملاحة الجوية.

وزار الوفد الإماراتي شركة Pindad المتخصصة في الصناعات العسكرية، وشركة Ptdi المتخصصة في مجال صناعة الطيران.

وأشاد البواردي بعمق العلاقات الإماراتية الإندونيسية والحرص على تعزيزها وتنميتها إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة الثنائية التي تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وافتتح الملحقية العسكرية للإمارات في جاكرتا ورفع علم الدولة، بحضور محمد عبدالله بن مطلق الغفلي، سفير الإمارات لدى إندونيسيا، والملحق العسكري وكبار ضباط القوات المسلحة.