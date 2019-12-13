القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 25 شخصا على الأقل، الجمعة، في انفجار بشقة سكنية في أحد المباني بمدينة بلانكنبورج شرقي ألمانيا، وفق صحيفة راينشه بوست الألمانية.
وقالت مصادر أمنية، وفق ما نقلته الصحيفة، إن الشرطة نشرت العديد من عناصرها في موقع الحادث، بالإضافة لعناصر الدفاع المدني.
وأشار بيان مقتضب للشرطة إلى أنها لا تستبعد وجود عدد آخر من المصابين.
يأتي ذلك بعد أيام من شنّ الشرطة الألمانية حملة واسعة ضد عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة مونشنجلادباخ بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.
ومنذ هجوم برلين في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي أوقع 12 قتيلا و48 مصابا، تنشط الاستخبارات والشرطة الألمانيتان في تتبع العناصر المشتبه في انخراطها أو دعمها لمنظمات إرهابية، وشن عمليات استباقية لاعتقالهم والحيلولة دون وقوع هجمات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 25 على الأقل في انفجار شرق ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.