إصابة 25 على الأقل في انفجار شرق ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 25 شخصا على الأقل، الجمعة، في انفجار بشقة سكنية في أحد المباني بمدينة بلانكنبورج شرقي ألمانيا، وفق صحيفة راينشه بوست الألمانية.

وقالت مصادر أمنية، وفق ما نقلته الصحيفة، إن الشرطة نشرت العديد من عناصرها في موقع الحادث، بالإضافة لعناصر الدفاع المدني.



وأشار بيان مقتضب للشرطة إلى أنها لا تستبعد وجود عدد آخر من المصابين.



يأتي ذلك بعد أيام من شنّ الشرطة الألمانية حملة واسعة ضد عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة مونشنجلادباخ بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد.

ومنذ هجوم برلين في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي أوقع 12 قتيلا و48 مصابا، تنشط الاستخبارات والشرطة الألمانيتان في تتبع العناصر المشتبه في انخراطها أو دعمها لمنظمات إرهابية، وشن عمليات استباقية لاعتقالهم والحيلولة دون وقوع هجمات جديدة.