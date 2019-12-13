مقتل 10 مدنيين وإصابة 6 آخرين في انفجار شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل نحو 10 مدنيين وإصيب 6 آخرون، الجمعة، إثر انفجار قنبلة بمقاطعة غزنة شرقي أفغانستان.

ويتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث ذكر تقرير نشرته الأمم المتحدة أن عددا "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان مسؤولون أفغان قالوا إن ستة أشخاص بينهم رئيس منظمة غير حكومية يابانية قتلوا، مطلع الشهر الجاري بعد أن هاجم مسلحون مجهولون سيارتهم في جلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار في شرق البلاد.