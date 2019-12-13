مقاتلات يونانية تفاجئ طائرات تركية بطلعة جوية فوق بحر إيجه

حاصرت مقاتلات يونانية طائرات حربية تركية فوق بحر إيجة، ورصد تحركاتها في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا على خلفية تنديد أثنيا بأطماع أنقرة في منطقتها الاقتصادية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن موقع "باتراتورا" اليوناني، تقريرا، جاء فيه أن 38 مقاتلة يونانية نفذت طلعة مفاجئة، لتراقب تحركات مجموعة كبيرة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة.

وقال مصدر في القوات الجوية اليونانية إن المقاتلات التركية فوجئت عندما رأت هذا القدر من الطائرات اليونانية، حسب الموقع.

وأوضح المصدر أن القوات الجوية اليونانية رصدت تحركات كبيرة لطائرات تركية، تتكون من 18 مقاتلة "إف-16" وقاذفتان من طراز "ترمينيتور إف-4إي"، لافتا إلى أن 38 مقاتلة يونانية من نوع "إف -16" انطلقت من قواعد "نيا أنخيالو" شرقي اليونان، وقاعدة "سودا" شمال غربي جزيرة كريت، و"ميراج-2000-5" التي انطلقت من قاعدة "تاناغرا" جنوب شرقي اليونان.

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وكانت مصادر دبلوماسية كشفت في وقت سابق، ما أطلقت عليه تفاصيل "الصفقة السرية"، التي دفعت ليبيا للموافقة على مذكرة التفاهم التركية، التي تحدد مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط.

نشرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية تقريرا نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية يونانية، بعنوان "تفاصيل ابتزاز تركيا لليبيا لإقناع حكومة السراج بالتوقيع على اتفاق يحدد مناطق الحدود البحرية".

وقال المصدر الدبلوماسي اليوناني إن تركيا وعدت حكومة الوفاق بمدها بصفقات أسلحة عديدة ومتنوعة في حال موافقتها على مذكرة التفاهم، في خرق واضح للقانون الدولي.

وأوضح أن اليونان لديها المعلومات الكاملة عن شحنات الأسلحة، التي وصلت إلى ميناء ليبيا، وتعرف وقت التسليم والسفينة التي نقلت بها تلك الأسلحة".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، كان أردوغان لوح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بمدينة إسطنبول بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال وجهت حكومة الوفاق -برئاسة فايز السراج في طرابلس- دعوة لذلك.

من جانبها، أعلنت قوات البحرية الليبية جاهزيتها لأي تهديد لأمن البلاد والتصدي لعدوان أنقرة المحتمل بعد تصريحات أردوغان، التي اعتبرها مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب، وأكد اللواء فرج المهداوي رئيس أركان القوات البحرية الليبية أن لديه أوامر مباشرة بإغراق أي سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.