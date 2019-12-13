واشنطن: حادث إطلاق النار على "متجر يهودي" إرهاب محلي

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رويترزالجمعة 2019/12/13 11:38 ص بتوقيت أبوظبي
موقع حادث إطلاق النار بولاية نيوجيرسي
أعلن مسؤولون أمريكيون أن هجوما مميتا استهدف متجرا للأطعمة اليهودية في شمال ولاية نيوجيرسي هذا الأسبوع، يجري التعامل معه على أنه "إرهاب" محلي.
وقُتل ستة أشخاص، بينهم الرجل والمرأة اللذان نفذا الهجوم وثلاثة مدنيين وشرطي، في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر الثلاثاء الماضي قرب مقبرة ومتجر لبيع أطعمة في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرسي.
وقال جوربير جريوال، المدعي العام للولاية، خلال مؤتمر صحفي: "الأدلة تشير إلى عمل كراهية. نحقق في هذه المسألة بوصفها عملا محتملا من أعمال الإرهاب المحلي نتيجة معاداة السامية والمعتقدات المناهضة لجهات إنفاذ القانون".
وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي سيشرف على التحقيقات.
واندلعت المعركة التي استمرت أربع ساعات عند متجر البقالة اليهودي بعد أن فتح المهاجمان النار على شرطي عند مقبرة قريبة ثم لاذا بالفرار في سيارة بيضاء.
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