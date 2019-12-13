جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الجمعة، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني المقبل دون تردد.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني - في تصريحات عقب إعلان فوزه بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية - أن تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر يرغب به شعبنا ولا مفر منه.



وأكد جونسون أن، نتيجة الانتخابات العامة التي أجريت الخميس، وضعت حدا لأي تهديد بإجراء استفتاء ثان لـ"بريكست".

وأشار إلى أن حكومته المحافظة حصلت عقب إعلان النتيجة، على تفويض جديد وقوي لإنجاز "بريكست".

وكانت استطلاعات رأي رسمية ذكرت أن حزب "المحافظين" سيحصل على 368 مقعدا. . وقال تلفزيون "آي.تي.في" إنه مع إعلان نتائج 595 مقعدا من 650 في البرلمان، حصل المحافظون على 326 مقعدا.