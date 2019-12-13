إصابة 25 شخصا في انفجار في مدينة بلانكنبرغ بشرق ألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 أصيب 25 شخصا في انفجار في مدينة بلانكنبرغ بشرق ألمانيا. وقالت الشرطة الألمانية إن سبب الانفجار غير معروف حتى الآن. جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.





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