الجيش الليبي يسيطر جوياً على طرابلس ويوصل تقدمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يسيطر جويا على طرابلس ويوصل تقدمه

الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري فجراً سيطرة الجيش جوياً على العاصمة الليبية .



وقال "لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس". وأضاف في اتصال مع العربية: "قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب حكومة الوفاق في طرابلس".

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كما شدد المسماري على أن "نداء القائد خليفة حفتر للميليشيات من أجل إلقاء السلاح هو الأخير".

إلى ذلك أفاد مراسل العربية الجمعة بأن اشتباكات عنيفة وقعت في شارع المطبات جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسماري إن "وحدات الجيش بدأت بالتقدم نحو العاصمة وإن بعض المساندين في الداخل بدأوا القيام بعملياتٍ نوعية ضد الميليشيات داخل طرابلس". وأضاف أن "المعركة التي أعلنت ما زالت في بدايتها" وأن "حكومة الوفاق لديها ميليشيات غير متجانسة ولن تصمد أمام القوات المسلحة في كل مراحل هذه المعركة".