عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة إماراتية: نظام أردوغان يصدر مشاكله الداخلية بتوتير أجواء المنطقة

الجمعة 13 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قالت صحيفة الخليج إن نظام الحكم التركي للرئيس رجب طيب أردوغان يصدر مشاكله الداخلية بتوتير الأجواء حول بلاده، تارة في سوريا وأخرى في شمال إفريقيا ..مشيرة إلى أنه إذا كان الوضع في سوريا سمح له باحتلال جزء جديد منها فإن الوضع في شمال إفريقيا يختلف.



وأضافت أن تركيا التي تؤوي زعماء الجماعات الإرهابية في ليبيا، حتى لو كانوا مشاركين في حكومة طرابلس، تواصل تسليح الميليشيات بل تهدد بإرسال قواتها إلى ليبيا ..وتتجاوز بحق جيرانها مثل قبرص واليونان بمحاولة التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط ضمن النطاق الاقتصادي البحري لجزيرة قبرص، وتهدد بعرقلة خط غاز إلى أوروبا بين مصر واليونان.

واستدركت بأن الأخطر هو دعمها العسكري للميليشيات في ليبيا، وسط اتهامات من دول أفريقية أخرى بدعمها لجماعة بوكو حرام في نيجيريا وعلاقتها بحركة الشباب في الصومال ..تلك الجماعات الإرهابية في أفريقيا لا تهدد أمن وسلامة بلدان شمال القارة وجنوب الصحراء والقرن الأفريقي فحسب، بل هي تضرب في "البطن الرخوة" للعالم العربي كله.

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ولفتت إلى أن أردوغان يستغل الوضع الراهن في ليبيا ليكرر ما فعله في سوريا والعراق، كما اتهمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً بتعاونه مع "داعش" هناك ..ولعل الرابط بين ليبيا وسوريا والعراق وتركيا هو أن أغلب الإرهابيين من شمال أفريقيا ودول عربية أخرى انتقلوا قبل سنوات للالتحاق بـ"داعش" و"القاعدة" /النصرة وغيرها/ في سوريا والعراق من ليبيا عبر تركيا.

وقالت الصحيفة إن أردوغان يريد الآن إعادة من تبقى من هؤلاء الإرهابيين إلى نقطة تجمعهم الأولى ليعززوا النشاط الإرهابي في القارة السمراء ..موضحة أن أكثر المتضررين من كل هذه العربدة التركية مصر، التي تواجه عصابات الإرهابيين في شرقها بشبه جزيرة سيناء وتتعرض لخطر من غربها عبر حدودها الممتدة مع ليبيا.

وأشارت إلى أن مصر ربما لن تفعل مع جارتها الشقيقة ليبيا ما فعله أردوغان في سوريا وتحتل شريطاً حدودياً لتأمين حدودها الغربية من الخطر الإرهابي المدعوم من تركيا ودول أخرى ..لكن مصر لن تسكت عن التهديدات التركية في البحر المتوسط.

واختتمت بالقول إنه ليس فقط لاعتبارات المصلحة الاقتصادية المباشرة بتهديد مصادر إنتاج الغاز الطبيعي التي بدأ استغلالها حديثاً، وإنما لأن في ذلك تهديداً لأمن المنطقة ككل، خاصة شرق المتوسط ..لافتة إلى أن أردوغان ربما يتصور أن إشعال النيران في مياه المتوسط سيحل مشاكله الداخلية بانفضاض حتى حلفائه الحزبيين من حوله وتراجع الوضع الاقتصادي لبلاده ..إنما المرجح أن غليان المتوسط ستصل حرارته أبعد من ليبيا ومصر وتطال غيرهما في أوروبا والعالم العربي ولن تكون مصر وحدها في مواجهة التهديدات التركية.