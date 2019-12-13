المنخفض الجوي يستمر تأثيره حتى بعد ظهر السبت

أفادت مصلحة الارصاد الجوية بأن منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يؤدي الى طقس ماطر وعاصف ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر السبت.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ مع أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تشتّد حدّة ​الأمطار​ ليلاً خاصة شمال البلاد مع اشتداد بسرعة الرياح فتصل الى ٧٠ كم ب​الساعة​ مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر الى حدود ٢ و ٣ أمتار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتتساقط ​الثلوج​ ابتداءً من ١٦٠٠ متر وما فوق، كما نحذّر من تشكّل ​السيول​ وانجراف التربة بسبب غزارة الأمطار ليلًا

السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاض طفيف على الجبال و في الداخل مع تساقط أمطار متفرقة ومترافقة برياح ناشطة كما يتوقّع حدوث انفراجات واسعة خلال ​النهار​، يستقر الطقس ليلاً.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

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