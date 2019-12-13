سحب مركب صيد غرق في بحر ببنين

تمكن ​صيادو الاسماك​ في مرفأ ​ببنين​- ​العبدة​، بعد جهود مضنية، من سحب مركب ​الصيد​ (رنا ) الذي يملكه ​الصياد​ امين أحمد مصطفى ابن بلدة ببنين والذي كان غرق في عرض البحر بسبب سوء ​الأحوال الجوية​ وارتفاع منسوب الترسبات عند مدخل حوض المرفأ. وقدرت الخسارة بحوالى 4 ملايين ليرة لبنانية.

وأعلن صاحب المركب ان "لا قدرة له على القيام بالصيانة اللازمة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية".

من جهته، أبدى رئيس تعاونية صيادي الاسماك عبد الرزاق حافظة أسفه ازاء واقع الصيادين المتردي نتيجة سوء حال واقع المرفأ. وطالب وزير الاشغال بالايفاء بوعده بترميم المرفأ قبل ان يخسر الصيادون كل مراكبهم، مصدر رزقهم الوحيد، في ظل ضيق حال معيشية غير مسبوقة". ولفت الى "ان اكثر من 1200 عائلة تعتاش من قطاع صيد الاسماك في هذا المرفأ".

وطالب الصيادون الهيئة العيا للاغاثة بالتعويض على الصياد خسارته الكبيرة سيما انه يعيل عائلة كبيرة لا دخل لها سوى ما ينتجه من هذا المركب.