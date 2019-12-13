أكّدت مصادر "​حزب القوات اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "القوات اللبنانية تترقّب مسار تطوّر الأمور في الساعات القليلة المقبلة، وهي تتمسّك بموقفها لجهة الدعوة إلى تأليف حكومة اختصاصيّين مستقلّين، وتتقاطع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ على هذه ​الحكومة​ بالذات، وترى أنّ هذا المصطلح المتعلّق بحكومة اختصاصيّين مستقلّين لم يعد يقتصر فقط على بناء الرأي العام المنتفِض و"القوات" و"​تيار المستقبل​"، وإنّما بدأ يتمدّد في أكثر من اتجاه".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: نترقب تطور الأمور ونتمسك بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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