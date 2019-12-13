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السفير الإيراني بروسيا ونائب لافروف أكدا تعزيز الحوار والتعاون الثنائي

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لفتت ​وزارة الخارجية الروسية​، إلى أنّ "نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​، إيغور مورغولوف، التقى السفير ال​إيران​ي لدى ​روسيا​ ​مهدي سنائي​، بمناسبة انتهاء فترة مهامه في ​موسكو​".

وأوضحت في بيان، أنّ "اللقاء تضمّن استعراضًا شاملًا للقضايا الثنائية، حيث أكّد الجانبان الرغبة المتوفّرة لدى البلدين في تعميق الحوار السياسي الثنائي، وتعزيز العلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة، والعلاقات الإنسانيّة الشعبيّة بين سكّان مختلف المناطق في إيران وروسيا".

وذكرت أنّ "من جانبه، أشاد مورغولوف بالجهود الحثيثة الّتي بذلها سنائي في سياق تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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