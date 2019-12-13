خارجية الصين دعت اميركا لإعادة سياستها تجاه بكين إلى المسار الصحيح

دعا وزير الخارجية ​الصين​ي، ​وانغ يي​، ​الولايات المتحدة​ لـ"تهدئة روعها" وإعادة سياستها تجاه بكين "إلى المسار الصحيح". كما دعا الولايات المتحدة إلى "بناء علاقات مع الجانب الصيني على أساس عدم المواجهة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة". وأكد أن بكين مستعدة على أساس الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل، لحل الخلافات والتناقضات بين الصين والولايات المتحدة، وأنها لن تتسامح مع أي ​عقوبات​ أحادية الجانب. ورأى انه "يجب إعادة ​السياسة​ الأميركية تجاه الصين إلى المسار الصحيح بالسرعة الممكنة، واحترام الحقوق القانونية للصين".

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