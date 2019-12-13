داخلية تركيا أدرجت القيادي الفلسطيني محمد دحلان على قائمة المطلوبين "الحمراء"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، إدراج القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، في قائمة المطلوبين "الحمراء".
وتتّهم السلطات التركية، دحلان المُقيم في الإمارات في الوقت الراهن، بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وتلفت إلى أنّه اجتمع مع قيادات من "تنظيم فتح الله غولن" في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.
كما نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني بعد أيام من محاولة الانقلاب، تقريرًا يشير إلى أنّ دحلان قدّم دعمًا ماليًّا لفتح الله غولن، وهو ما دفع دحلان لرفع قضية ضدّ رئيس تحرير الموقع ديفيد هيرست، يطالبه فيها بتعويضات ماليّة، نافيًا ما ورد في التقرير.
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