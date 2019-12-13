هنأ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، على "فوزه الرائع في ​الانتخابات التشريعية​ البريطانية". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد "​بريكست​" (خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​)"، مؤكّدًا أنّ "هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحًا أكثر من أيّ اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب هنأ جونسون: بريطانيا وأميركا ستصبحان الآن حرتين بإبرام اتفاق تجاري جديد وضخم بعد بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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