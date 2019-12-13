انتشال 6 جثث نتيجة بركان نيوزيلندا واستبعاد بقاء أشخاص على قيد الحياة

انتشلت فرق الإنقاذ في نيوزيلندا، جثث 6 أشخاص قُتلوا جراء حمم البركان الّذي ثار مؤخّرًا في جزيرة "وايت آيلند".
ولفتت السلطات النيوزيلندية إلى أنّ "الجثث تمّ نقلها على سفينة"، مرجّحةً "إمكانيّة ثوران البركان مرّة أُخرى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، ما قد يعقد مهمّات رجال الإنقاذ".
وفي وقت سابق، أُعلن مقتل 8 أشخاص جراء البركان الّذي ثار يوم الإثنين الماضي، فيما أُصيب نحو 30 شخصًا، بعضهم في حالة خطيرة، حيث تعرّض 90 بالمئة من أجسادهم لحروق؛ هذا وقد استبعدت الشرطة بقاء أشخاص على قيد الحياة.
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