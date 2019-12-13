زعيمة "الحزب الليبرالي الديمقراطي" تخسر مقعدها في مجلس العموم البريطاني

خسرت زعيمة "الحزب الليبرالي الديموقراطي" المؤيد للاتحاد الأوروبي جو سوينسون مقعدها النيابي في ​الانتخابات التشريعية​ المبكرة التي جرت في ​بريطانيا​ امس، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التي حقق فيها ​حزب المحافظين​ الحاكم فوزا ساحقا بحصوله على الأكثرية المطلقة من المقاعد النيابية وفقا لاستطلاع لآراء المقترعين.

وسوينسون، التي بنت حملتها الانتخابية على وعد بإلغاء ​بريكست​ في حال انتخابها، حلت في المركز الثاني خلف مرشح الحزب الوطني الاسكتلندي في دائرتها الانتخابية إيست دنبارتونشاير في غرب ​اسكتلندا​.