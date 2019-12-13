علمت قناة "LBCI" انه بعد استدعاء النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ النائب ​هادي حبيش​ الى جلسة في العاشرة من صباح اليوم على خلفية ما حصل في قصر عدل بعبدا من تهجم وتحقير وذم وقدح من قبل حبيش بحق القضاية ​غادة عون​ لاعتراضها على توقيف مدير عام ​هيئة ادارة السير​ ​هدى سلوم​، لم يحضر النائب حبيش الى الجلسة بل حضر وكيله الذي قدم مذكرة دفوع بموضوع الجرم المشهود على اعتبار أنه ليس جرما مشهودا.

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كانت هذه تفاصيل خبر lbc: حبيش لم يحضر الى جلسة استجوابه بل حضر وكيله الذي قدم الدفوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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