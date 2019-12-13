لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتاعي إلى انه "تردّدت في التعليق من باب الزمالة على ما قام به النائب ​هادي حبيش​ مع النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​

التي لست على معرفة بها، وإنتظرت دون جدوى إستنكاراً أو إجراءات بحقّه من كتلته ​تيار المستقبل​ أو من ​المجلس النيابي​"، معتبرا ان "ما قام به حبيش لا تشمله أية حصانة، والقاضية أخطأت بعدم توقيفه بالجرم المشهود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: القاضية عون أخطأت بعدم توقيف حبيش بالجرم المشهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.