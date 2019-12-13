مدعي عام التمييز استدعى هادي حبيش لجلسة تعقد اليوم بعد الادعاء عليه

استدعى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات النائب المحامي ​هادي حبيش​، للإستماع اليه في جرائم التحقير والذم والقدح، في حق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد التهجم عليها في مكتبها، اعتراضا على توقيف المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم.

وكان عويدات قد وجه كتابا في هذا الشأن الى رئيس مجلس النواب، بواسطة وزير العدل، يشير فيه الى إتخاذ إجراءات جزائية في حق النائب المحامي حبيش وإستدعائه الى جلسة تعقد اليوم، نظرا لتوصيف الأعمال التي قام بها بالجرم المشهود وفقا للمادة 29 من أصول المحاكمات الجزائية، وعملا بأحكام المادة 40 من الدستور، وطلب عويدات في سياق الكتاب من رئيس مجلس النواب "إتخاذ ما ترونه مناسبا".

وكان عويدات، قد كلف المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس أمس، المباشرة في التحقيق في كل الملفات المتصلة بالإدعاء على النائب حبيش.

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