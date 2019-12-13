جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 كانون الثاني المقبل

اعتبر رئيس ​الحكومة البريطانية​ بوريس جونسون في مؤتمر صحفي بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في بريطانية، الى ان نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست. واكد ان بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 من كانون الثاني المقبل. ولفت الى انه سيتم العمل على وضع نظام جديد للهجرة.

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