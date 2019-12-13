تشيلي.. العثور على حطام "الطائرة المفقودة"

وقال قائد سلاح الجو أرتورو ميرينو، في مؤتمر صحفي بمرفأ بونتا أريناس جنوبي البلاد، إن "حالة حطام الطائرة الذي عثر عليه يجعل من المستحيل عمليا أن يكون هناك أحياء من هذا الحادث الجوي"، وفق ما ذكرت كالة فرانس برس.
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من جانبه، أوضح وزير الدفاع ألبيرتو إسبينا، أنه تم العثور على رفات بشرية لركاب الطائرة الـ38 الذين كانوا على متنها عندما أقلعت من أقصى جنوب تشيلي، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وكانت طائرة النقل العسكرية "سي- 130 هيركوليز" متجهة إلى قاعدة تشيلية في القارة القطبية.
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