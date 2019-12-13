النفط يصعد بسبب "تغريدة ترامب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.20 دولار للبرميل، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا لتغلق على 59.18 دولار للبرميل.

وقال ترامب في تغريدة إن الولايات المتحدة قريبة جدا من اتفاق كبير مع الصين وسط تقارير بأن واشنطن تدرس تأجيل أو ربما إلغاء رسوم جمركية من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 ديسمبر.

من جانبه، قال نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، جين مكجيليان: "من الصعب الخروج باستنتاج أكيد من أحدث التطورات. يبدو قريبا، لكننا ننتظر جميعا حدوث هذه الصفقة".

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وفي وقت لاحق اليوم، أوضح مصدر أحيط علما بالمحادثات بين البلدين أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجارة "مرحلة واحد" من حيث المبدأ مع الصين، مضيفا أن من المتوقع صدور بيان عن البيت الأبيض في وقت قريب.

ويجتمع ترامب مع كبار مستشاريه في ملف التجارة، مساء الخميس، وقبيل الاجتماع، أبلغ الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، أعضاء مجلس الشيوخ أنه قد تكون هناك إعلانات "وشيكة" بخصوص الرسوم الجمركية الأميركية، حسبما قال السناتور جون كورنين للصحفيين.