شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام حلاوة: حديث الرئيس عن الأحوال الشخصية رسالة طمأنينة للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هيام حلاوة، إن حديث الرئيس عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومتابعته لما يجرى فى البرلمان وفى كافة وسائل الإعلام حول القانون وعدم تصديقه على قانون شريطة أن يكون منصفا للمرأة المصرية، بمثابة رسالة طمأنينة لكل امرأة مصرية بأن القيادة السياسية حريصة على ضمان حياة كريمة لها ولأبنائها من أجل مجتمع متماسك.

وأوضحت هيام حلاوة، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالمرأة، واتضح ذلك جليا فى عدد من القرارات والمبادرات والتمكين على أرض الواقع لهن، واستطاعت المرأة أن تثبت مكانتها فى كافة المناصب القيادية التى تقلدتها، والحديث عن تعديل الأحوال الشخصية بمثابة صمام أمان للمجتمع من أجل تنشئة سليمة ومجتمع متماسك غير متفكك، وضمان حياة آمنة بعد الانفصال.

وأشارت النائبة، إلى أن أبرز النقاط فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، قضايا النفقة، الرؤية، إثبات النسب، مؤكدة أن كل ما أشار إليه رئيس الجمهورية، هى مطالب نادت بها السيدات فى الوقفة الأخيرة التى تم تنظيمها من أجل ضمان حياة كريمة، وهذا يؤكد اهتمام القيادة لما يجرى على أرض الواقع فيما يضمن مجتمع متماسك، وحياة كريمة للمرأة والأبناء.

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