شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: ناقشنا سبل التعاون بين شباب القارة خلال منتدى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد مهنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين شباب حزب الحرية المصري، في ورشة عمل سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد في شرم الشيخ.

وقال مهنى:"الورشة تضمنت الحديث حول المعوقات بمراحل التنمية كاملة، تنمية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وما هى كيفية استغلال الفرص المتاحة للشباب وما دور الدول فى العمل على تلافى هذه المعوقات وما هو دور الشباب في ذلك".

وأضاف مهني، أنه تم خروج توصيات في نهاية الورشة أهمها ضرورة إنشاء منتديات شبابية فى الدول الأفريقية علي غرار منتديات الشباب للتواصل مع الشباب والاستماع لأفكاره، مشيرا إلي أنه على الدول التي تملك تقدم علمي ملحوظ مساعدة أشقائها من الدول الأخرى الأفريقية و السعي لتوفير منح وبرامج ودورات تدريبية لشباب الدول الأصدقاء.

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وأشار، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركت في عدد من ورش العمل المنعقد على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ومثل الحزب من خلال عضويته في التنسيقية في مشاركة تلك الفعاليات.