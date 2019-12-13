احتجاجات العراق: اصابة متظاهرين بـ"طعنات مجهولة" في كربلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

أصيب خمسة متظاهرين عراقيين نتيجة الطعن بسكاكين، فجر الجمعة، من قبل مجهولين في مدينة كربلاء، وسط العراق، فيما يجري الاستعداد لمظاهرات حاشدة ضد الطبقة السياسية واستشراء الفساد، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأفادت الشبكة الإخبارية أن عدد من مجهولين أضرموا النار في مخزن تابع لخيام الاعتصام في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.

استعرض تقري الأمم المتحدة الصادر الأربعاء الماضي، الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين، ومنها: القتل العمد، والخطف والاعتقال العشوائي على يد جماعات مجهولة.

Advertisements

ويأتي التقرير وسط سلسلة من الاغتيالات المستهدفة والاعتقالات لنشطاء مدنيين وصحفيين أثارت الخوف بين المحتجين.

ورغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استمرت الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، حيث يطالب المتظاهرون برحيل النخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003 وتشكيل حكومة كفاءات.

ومع الاحتجاجات المستمرة، يتواصل نزيف الدم العراقي، إذ تقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى في البلاد وصل إلى 460 قتيلا بعضهم سقط برصاصة ميليشيات في بغداد الأسبوع الماضي.