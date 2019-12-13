نيويورك تايمز: اتفاق أمريكا والصين التجاري يخفف توترات حرب طويلة الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - أ ش أ

أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الجمعة، أن واشنطن استقرت على الشروط النهائية لاتفاق تجاري جزئي مع بكين، وهي خطوة يمكن أن تخفف التوترات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم قبل أيام فقط من تصعيد حدة توتر حرب تجارية طويلة أمد.

وذكرت الصحيفة - نقلا عن العديد من المصادر المطلعة على سير المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين- أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى كبار مستشاريه الاقتصاديين في البيت الأبيض، ووافق على تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية بقيمة 360 مليار دولار التي فرضها على البضائع الصينية في مقابل التزام الصين بشراء دفعات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وتقديم تنازلات أخرى.

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وأضافت أنه في إطار الاتفاقية من المتوقع أن يعلق ترامب أو يلغي الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية الواردة من الصين على سلع قيمتها 160 مليار دولار والمقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن الرسوم الجمركية الإضافية كانت ستؤدي إلى فرض الولايات المتحدة ضرائب على كل شيء تقريبًا تشحنه الصين إلى الولايات المتحدة، ولكن الاتفاق السالف ذكره سيمنع تصعيدًا آخر في معركة تجارية تسببت في أضرار اقتصادية على جانبي المحيط الهادئ.

وكان ترامب قد كتب تغريدة على تويتر قال فيها إن الولايات المتحدة تقترب للغاية من إبرام صفقة تجارية كبيرة مع الصين وقال "نقترب جدا من صفقة كبيرة مع الصين.. هم يريدونها، وكذلك نحن".