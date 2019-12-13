33 % نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 33,06 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا، حسب ما أعلنه اليوم الخميس رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 20,43 بالمائة على الساعة الثالثة زوالا.

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هذا وأغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها، وبدأت عملية الفرز في انتظار إعلان النتائج الأولية غدا الجمعة.