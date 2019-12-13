اخبار العالم

33 % نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 33,06 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا، حسب ما أعلنه اليوم الخميس رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

 

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 20,43 بالمائة على الساعة الثالثة زوالا.

Advertisements

 

هذا وأغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها، وبدأت عملية الفرز في انتظار إعلان النتائج الأولية غدا الجمعة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 33 % نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا