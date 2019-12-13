بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 33,06 بالمائة على الساعة الخامسة زوالا، حسب ما أعلنه اليوم الخميس رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 20,43 بالمائة على الساعة الثالثة زوالا.
هذا وأغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها، وبدأت عملية الفرز في انتظار إعلان النتائج الأولية غدا الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 33 % نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.