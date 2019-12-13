عاجل/ خليفة حفتر يعلن بدء "معركة الحسم" والتقدم نحو قلب طرابلس لتحريرها

أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية في خطاب مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 انطلاق "معركة الحسم" لتحرير العاصمة طرابلس. وأكد حفتر أن ساعة الصفر قد حانت لتحرير طرابلس، معلنا بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لفك أسرها، وفق تعبيره. Advertisements ودعا حفتر القوات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك واحترام حرمة البيوت والممتلكات الخاصة والعامة. وأكد أن الجيش الليبي منتصر لا محالة في معركته.

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