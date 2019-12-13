البحرية اليونانية تعترض سفينة تركية للاشتباه في أنها تنقل أسلحة لـ"مليشيات" مدينة مصراتة

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن قوات خفر السواحل قامت بتفتيش سفينة شحن تركية للاشتباه في أنها تنقل أسلحة لـ"مليشيات" مدينة مصراتة الليبية التي تدعمها أنقرة.

ورجحت بعض الصحف اليونانية أن تكون عملية اعتراض السفينة التركية التي تدعى "St Vincent Grenadines" جرت في خليج سودا بجزيرة كريت، وقد تكون قد تمت بالتعاون مع القوات الأمريكية المتمركزة في الجزيرة.

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يذكر أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الليبية المتمركزة في طرابلس سياسيا وعسكريا، ووقعت معها مؤخرا اتفاقيتين مثيرتين للجدل إحداهما عسكرية والأخرى بحرية جعلت للبلدين حدودا بحرية قرب جزيرة كريت اليونانية.

(المصدر: روسيا اليوم)