تشيلي: لا ناجون في حادث الطائرة المنكوبة

أعلنت تشيلي أن عمليات البحث لم تؤدِ إلى العثور عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصًا.

قال سلاح الجو التشيلي، إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على

أي ناجين.

واختفت طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه

قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.

وكان على متن الطائرة 38 شخصا، من بينهم 17 هم أفراد طاقم الطائرة و21 راكبا كانوا جميعا في مهمة دعم لوجيستي، بينهم 3 مدنيين.

قال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، لوسائل إعلام إن الطائرة لم ترسل أي إشارات استغاثة، مرجحًا أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد نفاد الوقود.