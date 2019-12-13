بعد فوز حزب المحافظين.. رئيس وزراء بريطانيا يكشف موقفه من البريكسيت

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدًا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثانٍ للبريكست، مؤكدًا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل.

أضاف جونسون: "نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدًا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثانٍ للبريكست".

وفاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، الجمعة، بالأغلبية في البرلمان

Advertisements

البريطاني، حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.

وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، سيتمثل المحافظون ب328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نويز" ووكالة "برس أسوسييشن" وتؤكد الأغلبية

الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وكان جونسون اعتبر في وقت سابق الجمعة أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على ما يبدو على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست. وقال بعد أن فاز بمقعده في أوكسبريدج "في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة نالت تفويضًا جديدًا وقويًا ليس لإنجاز بريكست فحسب، لكن لتوحيد البلاد والنهوض بها".