الجنيه الإسترليني يقفز 2.3% أمام الدولار بعد فوز المحافظين بانتخابات بريطانيا

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 2.3% مقابل الدولار، وهي النسبة الأعلى منذ مايو 2018، إضافة إلى ارتفاع سعره أمام اليورو بنسبة 1.9%.
يأتي ذلك على خلفية فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالانتخابات البرلمانية العامةفي بريطانيا حاصدين 232 مقعدًا على الأقل في مجلس العموم البريطاني، وهو العدد الكافي ليخولهم تشكيل أغلبية حاكمة.
كما يأتي انتصار المحافظين على حساب حزب العمال الذي خسر
وفي أول تعليق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سير الانتخابات في بريطانيا، نشر تغريدة قال فيها: "يبدو نصرًا كبيرًا لبوريس في المملكة المتحدة".
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