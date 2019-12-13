ترامب يهنئ جونسون بالفوز في الانتخابات العامة البريطانية

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون على فوز حزبه في الانتخابات العامة المبكرة.

وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، "تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع".

وأضاف أن "بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 يناير 2020.

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وفاز المحافظون بزعامة جونسون بأغلبية في مجلس العموم البريطاني حيث حصلوا على أكثر من 330 من أصل 650 مقعداً بعد فرز الأصوات في 605 دوائر. بينما توقع استطلاع رسمي لآراء الناخبين بعد التصويت، أجراه معهد "إيبسوس/موري" لحساب وسائل الإعلام البريطانية، حصول حزب المحافظين على 368 مقعداً.

وعلاوة على فوز حزبه بأغلبية مقاعد مجلس العموم، احتفظ جونسون بمقعده النيابي عن دائرة أوكسبريدج في شرق العاصمة لندن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن احتمال إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية.